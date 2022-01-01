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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:11

Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?

Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:45

  Alien написав:
  THB написав: ПыСы никакие там нормативы не помешали грохнуть Сич.
＃По перше наскільки я пам'ятаю Січ нормативи не порушував. По друге
- у Січі був відвертий факт неплатоспроможності - відмова платити рефінанс.＃
Сич слил ОВДП и расчитался с рефом. Но это ай ай,нехорошо,дурной пример другим банкам.
Ну да ладно,я только хочу сказать,что как оно будет никто не знает. Возможны все три варианта,а может и еще три,о которых мы и предположить не можем.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:15

  THB написав: Сич слил ОВДП и расчитался с рефом. Но это ай ай,нехорошо,дурной пример другим банкам...

Просто заради об'єктивності викладення подій: овдп були в заставі під рефінанс і Січ, своєчасно його не погасив (тобто допустив фактичне прострочення платежу), запропонувавши заставодержателю звернути стягнення на предмет застави. Прострочення платежу по своїм зобов'язанням в банківському світі зазвичай є однією з ознак наплатеспроможності контрагента. Так що як кажуть - Nothing personal - just business.
І на фоні Січі приклад Форварда якраз чудово доводить, що своєчасне виконання своїх фінансових зобов'язань за поточних умов може достатньо тривалий час убезпечувати банк від покарання з боку регулятора навіть при втраті капіталу. А чим все це закінчиться - побачимо незабаром
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:28

напомните плиз, после изменения лимитов тянуть чужими p2p с карт Форварда по 3к будет комиссия?
Суточный лимит в 3к он общий на тянуть и толкать или можно по 3к толкнуть с карт Форварда и потом еще стянуть с этих же карт другими сервисами?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:35

  Lost написав:напомните плиз, после изменения лимитов тянуть чужими p2p с карт Форварда по 3к будет комиссия?
Суточный лимит в 3к он общий на тянуть и толкать или можно по 3к толкнуть с карт Форварда и потом еще стянуть с этих же карт другими сервисами?!?

Один раз на добу з кожної картки форварда можна безкоштовно потягнути чужими р2р сервісами 3000 грн. Більше форвард потягнути просто не дасть. Також з кожної картки форвард дасть змогу безкоштовно штовхнути 3000 безкоштовно додатком форварда. Можна штовхнути і більше але це вже буде платно
Alien
 
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  #<1 ... 291292293294
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