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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:11

Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?

Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:45

  Alien написав:
  THB написав: ПыСы никакие там нормативы не помешали грохнуть Сич.
＃По перше наскільки я пам'ятаю Січ нормативи не порушував. По друге
- у Січі був відвертий факт неплатоспроможності - відмова платити рефінанс.＃
Сич слил ОВДП и расчитался с рефом. Но это ай ай,нехорошо,дурной пример другим банкам.
Ну да ладно,я только хочу сказать,что как оно будет никто не знает. Возможны все три варианта,а может и еще три,о которых мы и предположить не можем.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:15

  THB написав: Сич слил ОВДП и расчитался с рефом. Но это ай ай,нехорошо,дурной пример другим банкам...

Просто заради об'єктивності викладення подій: овдп були в заставі під рефінанс і Січ, своєчасно його не погасив (тобто допустив фактичне прострочення платежу), запропонувавши заставодержателю звернути стягнення на предмет застави. Прострочення платежу по своїм зобов'язанням в банківському світі зазвичай є однією з ознак наплатеспроможності контрагента. Так що як кажуть - Nothing personal - just business.
І на фоні Січі приклад Форварда якраз чудово доводить, що своєчасне виконання своїх фінансових зобов'язань за поточних умов може достатньо тривалий час убезпечувати банк від покарання з боку регулятора навіть при втраті капіталу. А чим все це закінчиться - побачимо незабаром
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:28

напомните плиз, после изменения лимитов тянуть чужими p2p с карт Форварда по 3к будет комиссия?
Суточный лимит в 3к он общий на тянуть и толкать или можно по 3к толкнуть с карт Форварда и потом еще стянуть с этих же карт другими сервисами?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:35

  Lost написав:напомните плиз, после изменения лимитов тянуть чужими p2p с карт Форварда по 3к будет комиссия?
Суточный лимит в 3к он общий на тянуть и толкать или можно по 3к толкнуть с карт Форварда и потом еще стянуть с этих же карт другими сервисами?!?

Один раз на добу з кожної картки форварда можна безкоштовно потягнути чужими р2р сервісами 3000 грн. Більше форвард потягнути просто не дасть. Також з кожної картки форвард дасть змогу безкоштовно штовхнути 3000 додатком форварда. Можна штовхнути і більше але це вже буде платно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:46

Alien, дякую, нагадайте ще будь ласка, якщо робити перекази між різними клієнтами в межах банку по IBAN «На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» - ліміти тіж самі у 3к або це для зовнішніх переказів тільки?!? Цікаво ще наприклад, якщо гасити кредитну карту ТАС на сайті кнопкою на суму більш 3к теж буде коміссія?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:51

  Lost написав:Alien, а ще нагадайте будь ласка, якщо робити перекази між різними клієнтами в межах банку по IBAN або «На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» - ліміти тіж самі у 3к або це для зовнішніх переказів тільки?!?

Ні в межах банку перекази між різними клієнтами на IBAN безкоштовні і не мають таких лімітів як платежі назовні. Звичайно в розумних межах. 10-15 тис. швидко і безпроблемно. Більше не було потреби.
По номеру картки не підкажу - бо цей метод не використовую - надаю перевагу IBAN
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:08

усі ліміти на сайті банку і вже давно не мінялись
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alien написав:Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
Опять 36,57? Или приложуха не тот курс показывает?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:03

  Ромасик написав:
Alien написав:Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
Опять 36,57? Или приложуха не тот курс показывает?

Ви дивитеся курс для карткових розрахунків. Саме його скунс демонструє у своєму додатку. З початку року курс обміну валют у відділеннях скунс ніде не показує - ні у додатку ні на сайті. Посилається на зміни до податкового законодавства згідно якого банківські установи звільняються від реєстрації як пунктів обміну валюти (та від сплати відповідного податку) у разі якщо у них не буде зовнішньої реклами поза межами самої банківської установи. Придуркуватий скунс розцінив курс на сайті та у додатку як зовнішня реклама і перестав публікувати його. Інші банки цього не зробили - продовжують публікувати курси і на сайтах і в додатках і, впевнений, що ніхто спеціально свої установи як окремі пункти обміну валют не реєстрував і додаткові податки не платив.
Ну а у скунса способами взнати курс обміну лишились похід у відділення, дзвінок у відділення та запит через телеграм бота (його чомусь зовнішньою рекламою скунс не вважає).
Alien
 
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