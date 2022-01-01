Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?
Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
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Додано: Нед 22 січ, 2023 18:11
Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?
Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:45
＃По перше наскільки я пам'ятаю Січ нормативи не порушував. По друге
- у Січі був відвертий факт неплатоспроможності - відмова платити рефінанс.＃
Сич слил ОВДП и расчитался с рефом. Но это ай ай,нехорошо,дурной пример другим банкам.
Ну да ладно,я только хочу сказать,что как оно будет никто не знает. Возможны все три варианта,а может и еще три,о которых мы и предположить не можем.
Додано: Нед 22 січ, 2023 20:15
Просто заради об'єктивності викладення подій: овдп були в заставі під рефінанс і Січ, своєчасно його не погасив (тобто допустив фактичне прострочення платежу), запропонувавши заставодержателю звернути стягнення на предмет застави. Прострочення платежу по своїм зобов'язанням в банківському світі зазвичай є однією з ознак наплатеспроможності контрагента. Так що як кажуть - Nothing personal - just business.
І на фоні Січі приклад Форварда якраз чудово доводить, що своєчасне виконання своїх фінансових зобов'язань за поточних умов може достатньо тривалий час убезпечувати банк від покарання з боку регулятора навіть при втраті капіталу. А чим все це закінчиться - побачимо незабаром
Додано: Нед 22 січ, 2023 20:28
напомните плиз, после изменения лимитов тянуть чужими p2p с карт Форварда по 3к будет комиссия?
Суточный лимит в 3к он общий на тянуть и толкать или можно по 3к толкнуть с карт Форварда и потом еще стянуть с этих же карт другими сервисами?!?
Додано: Нед 22 січ, 2023 20:35
Один раз на добу з кожної картки форварда можна безкоштовно потягнути чужими р2р сервісами 3000 грн. Більше форвард потягнути просто не дасть. Також з кожної картки форвард дасть змогу безкоштовно штовхнути 3000 додатком форварда. Можна штовхнути і більше але це вже буде платно
Додано: Нед 22 січ, 2023 20:46
Alien, дякую, нагадайте ще будь ласка, якщо робити перекази між різними клієнтами в межах банку по IBAN «На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» - ліміти тіж самі у 3к або це для зовнішніх переказів тільки?!? Цікаво ще наприклад, якщо гасити кредитну карту ТАС на сайті кнопкою на суму більш 3к теж буде коміссія?
Додано: Нед 22 січ, 2023 20:51
Ні в межах банку перекази між різними клієнтами на IBAN безкоштовні і не мають таких лімітів як платежі назовні. Звичайно в розумних межах. 10-15 тис. швидко і безпроблемно. Більше не було потреби.
По номеру картки не підкажу - бо цей метод не використовую - надаю перевагу IBAN
Додано: Нед 22 січ, 2023 21:08
усі ліміти на сайті банку і вже давно не мінялись
Додано: Сер 25 січ, 2023 11:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Опять 36,57? Или приложуха не тот курс показывает?
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:03
Ви дивитеся курс для карткових розрахунків. Саме його скунс демонструє у своєму додатку. З початку року курс обміну валют у відділеннях скунс ніде не показує - ні у додатку ні на сайті. Посилається на зміни до податкового законодавства згідно якого банківські установи звільняються від реєстрації як пунктів обміну валюти (та від сплати відповідного податку) у разі якщо у них не буде зовнішньої реклами поза межами самої банківської установи. Придуркуватий скунс розцінив курс на сайті та у додатку як зовнішня реклама і перестав публікувати його. Інші банки цього не зробили - продовжують публікувати курси і на сайтах і в додатках і, впевнений, що ніхто спеціально свої установи як окремі пункти обміну валют не реєстрував і додаткові податки не платив.
Ну а у скунса способами взнати курс обміну лишились похід у відділення, дзвінок у відділення та запит через телеграм бота (його чомусь зовнішньою рекламою скунс не вважає).
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