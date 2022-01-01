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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:01

Закрытие гривневого депозита

В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
tzeery608
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:13

  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна


Не успеваете до какого срока?
Когда уже скунс загнётся?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:41

  emeta написав:
  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна


Не успеваете до какого срока?
Когда уже скунс загнётся?

В середине декабря снимал депозит, ограничений тогда ещё не было, видимо скоро.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:55

Все логично, процесс ускоряется, условия возврата усугубляются.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:08

  Порт написав:Все логично, процесс ускоряется, условия возврата усугубляются.


Непонятно только зачем эта агония тянется
Никто ничего не оптимизирует, куча отделений, в которых скучают куры.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:11

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:
  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна


Не успеваете до какого срока?
Когда уже скунс загнётся?

В середине декабря снимал депозит, ограничений тогда ещё не было, видимо скоро.

Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:28

  THB написав:
  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.

...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:37

  Amethyst написав:...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу

І сепами / р2р ще близько 25к повиштовхувати
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:45

  THB написав: Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.

Нет, не путаю. Снимал 45к депозит 20.12 в главном офисе на Саксаганского. 100к - ограничение НБУ, а не скунса, которое действует во всех банках.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

В кінці грудня за два підходи (2 дн.) забрав фонд, віддали без питань
Boundless
 
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