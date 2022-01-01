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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 18:01
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
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tzeery608
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Додано: Сер 25 січ, 2023 19:13
tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не успеваете до какого срока?
Когда уже скунс загнётся?
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emeta
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Додано: Сер 25 січ, 2023 19:41
emeta написав: tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не успеваете до какого срока?
Когда уже скунс загнётся?
В середине декабря снимал депозит, ограничений тогда ещё не было, видимо скоро.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 25 січ, 2023 19:55
Все логично, процесс ускоряется, условия возврата усугубляются.
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Порт
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:08
Порт написав:
Все логично, процесс ускоряется, условия возврата усугубляются.
Непонятно только зачем эта агония тянется
Никто ничего не оптимизирует, куча отделений, в которых скучают куры.
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emeta
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:11
lloydbanksua написав: emeta написав: tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не успеваете до какого срока?
Когда уже скунс загнётся?
В середине декабря снимал депозит, ограничений тогда ещё не было, видимо скоро.
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
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THB
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:28
THB написав: tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу
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Amethyst
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:37
Amethyst написав:
...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу
І сепами / р2р ще близько 25к повиштовхувати
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Ромасик
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:45
THB написав:
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
Нет, не путаю. Снимал 45к депозит 20.12 в главном офисе на Саксаганского. 100к - ограничение НБУ, а не скунса, которое действует во всех банках.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:49
В кінці грудня за два підходи (2 дн.) забрав фонд, віддали без питань
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Boundless
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