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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 22:47

  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна


...що за паніка? Поки ще все видають і валюту теж....
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57

  Amethyst написав:
  THB написав:
  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.

...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу



5 рахунків :)
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