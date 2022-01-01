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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 22:47
tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
...що за паніка? Поки ще все видають і валюту теж....
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Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57
Amethyst написав: THB написав: tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу
5 рахунків
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Додано: Чет 26 січ, 2023 07:34
lloydbanksua написав: THB написав:
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
Нет, не путаю. Снимал 45к депозит 20.12 в главном офисе на Саксаганского. 100к - ограничение НБУ, а не скунса, которое действует во всех банках.
Сорян,я некорректно процитировал,путаете - это не к вашему посту.
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