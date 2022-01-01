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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 22:47

  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна


...що за паніка? Поки ще все видають і валюту теж....
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57

  Amethyst написав:
  THB написав:
  tzeery608 написав:В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.

...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу



5 рахунків :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57

Сегодня сняла 25 те около 600$ завтра если небудет тревоги ещё 25 отделение на подоле
tzeery608
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 07:34

  lloydbanksua написав:
  THB написав: Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.

Нет, не путаю. Снимал 45к депозит 20.12 в главном офисе на Саксаганского. 100к - ограничение НБУ, а не скунса, которое действует во всех банках.

Сорян,я некорректно процитировал,путаете - это не к вашему посту.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:38

Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится :)

Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:59

  Искатель написав:Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится :)

Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.

А о чем переживать? Валюту тут никогда не хранил, а вот депо.гривной пользовался. Вывел только недавно на конверт.депо, да и если бы даже хотел продлить, то все равно не получилось бы. Осталась мелочевка на ощадном. Если что, фонд вернёт.
lloydbanksua
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