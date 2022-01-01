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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 22:47
tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
...що за паніка? Поки ще все видають і валюту теж....
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Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57
Amethyst написав: THB написав: tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу
5 рахунків
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Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57
Сегодня сняла 25 те около 600$ завтра если небудет тревоги ещё 25 отделение на подоле
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tzeery608
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Додано: Чет 26 січ, 2023 07:34
lloydbanksua написав: THB написав:
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
Нет, не путаю. Снимал 45к депозит 20.12 в главном офисе на Саксаганского. 100к - ограничение НБУ, а не скунса, которое действует во всех банках.
Сорян,я некорректно процитировал,путаете - это не к вашему посту.
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THB
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Додано: Чет 26 січ, 2023 08:38
Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится
Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
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Искатель
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Додано: Чет 26 січ, 2023 08:59
Искатель написав:
Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится
Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
А о чем переживать? Валюту тут никогда не хранил, а вот депо.гривной пользовался. Вывел только недавно на конверт.депо, да и если бы даже хотел продлить, то все равно не получилось бы. Осталась мелочевка на ощадном. Если что, фонд вернёт.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:44
Искатель написав:
Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится
Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
З паршивої вівці хоть шерсті клак!
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:47
lloydbanksua написав:
А о чем переживать? Валюту тут никогда не хранил, а вот депо.гривной пользовался. Вывел только недавно на конверт.депо, да и если бы даже хотел продлить, то все равно не получилось бы. Осталась мелочевка на ощадном. Если что, фонд вернёт.
Придется ждать от Фонда месяц. Проще потратить в Сильпо.
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nord
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