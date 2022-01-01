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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 22:47
tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
...що за паніка? Поки ще все видають і валюту теж....
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Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57
Amethyst написав: THB написав: tzeery608 написав:
В банке ограничение выдачи Кеша до 25 тысяч гривен
надо ходить каждый день чтоб снять весь депозит и пока до особого распоряжения новые вклады не открывают . Я лично не успеваю снять всю сумму но даже если оставшееся попадёт под фонд всё-таки легче это же гривна
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
...та і можна використовувати 3 рахунки, з кожного по 25/50К можна зняти у касі на добу
5 рахунків
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Додано: Сер 25 січ, 2023 22:57
Сегодня сняла 25 те около 600$ завтра если небудет тревоги ещё 25 отделение на подоле
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Додано: Чет 26 січ, 2023 07:34
lloydbanksua написав: THB написав:
Не путаете？ 25кгр в кассе со счетов и карт. Депозиты - 100кгр. Если депо упало на один счет,и вы перекинули средства на другой счет,то это уже не депозитные деньги.
Нет, не путаю. Снимал 45к депозит 20.12 в главном офисе на Саксаганского. 100к - ограничение НБУ, а не скунса, которое действует во всех банках.
Сорян,я некорректно процитировал,путаете - это не к вашему посту.
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THB
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Додано: Чет 26 січ, 2023 08:38
Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится
Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 08:59
Искатель написав:
Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится
Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
А о чем переживать? Валюту тут никогда не хранил, а вот депо.гривной пользовался. Вывел только недавно на конверт.депо, да и если бы даже хотел продлить, то все равно не получилось бы. Осталась мелочевка на ощадном. Если что, фонд вернёт.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:44
Искатель написав:
Наблюдаю за банком и ... искренне восхищаюсь теми, кто напоследок пытается еще что-то здесь заработать. У вас стальные... нет, титановые... нервы (а вы что подумали?).
Сам вывел все еще в марте, с тех пор в режиме "рид онли", как говорится
Валютные депозиты у всех хоть закончились? С гривной, если что, не так обидно будет.
З паршивої вівці хоть шерсті клак!
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:47
lloydbanksua написав:
А о чем переживать? Валюту тут никогда не хранил, а вот депо.гривной пользовался. Вывел только недавно на конверт.депо, да и если бы даже хотел продлить, то все равно не получилось бы. Осталась мелочевка на ощадном. Если что, фонд вернёт.
Придется ждать от Фонда месяц. Проще потратить в Сильпо.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 09:43
Україна в особі НБУ просто видоїть цей російський банчик до останньої гривні. Як це було з втб.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:16
1finanсier написав:
Україна в особі НБУ просто видоїть цей російський банчик до останньої гривні. Як це було з втб.
У чому по вашому є видоювання? Станом на початок грудня капітал банк (іншими словами власні кошти акціонерів) має від'ємне значення. Банк здійснює свою діяльність (у тому числі несе витрати на утримання персоналу, приміщень, автівок та ін.) за рахунок клієнтських коштів основна маса яких фізичні особи. Тобто щомісячно збільшується дірка яку треба буде закривати коштами фонду - по суті коштами держави. Коштів від продажу майна та активів банку вже недостатньо щоб покрити усі борги перед клієнтами. І з часом їх ставатиме все менше. То хто в підсумку кого доїть?
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