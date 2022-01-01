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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:37

82 грн кешбеку шкода
ukr0014959
 
Повідомлень: 165
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:18

до конца зимы хоть доживёт
заначка для гашения кредиток
emeta
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Повідомлень: 2191
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Подякували: 176 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:24

  emeta написав:до конца зимы хоть доживёт
заначка для гашения кредиток

Протримається стільки - скільки буде вистачати погашення поточних раніше виданих кредитів (включаючи прострочені) для виконання банком своїх поточних зобов'язань перед вкладниками та клієнтами юрособами. Наразі вистачає. Тому поки ситуація така - у НБУ немає підстав його закривати. Як тільки почнуться масові неплатежі та з'явиться картотека - думаю відповідне рішення приймуть дуже швидко.
Про всяк випадок майте "план Б" для гашення кредиток бо ризик скорого прощання зі скунсом таки є.
Alien
 
Повідомлень: 1248
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:55

  Alien написав:
  1finanсier написав:Україна в особі НБУ просто видоїть цей російський банчик до останньої гривні. Як це було з втб.

У чому по вашому є видоювання? Станом на початок грудня капітал банк (іншими словами власні кошти акціонерів) має від'ємне значення. Банк здійснює свою діяльність (у тому числі несе витрати на утримання персоналу, приміщень, автівок та ін.) за рахунок клієнтських коштів основна маса яких фізичні особи. Тобто щомісячно збільшується дірка яку треба буде закривати коштами фонду - по суті коштами держави. Коштів від продажу майна та активів банку вже недостатньо щоб покрити усі борги перед клієнтами. І з часом їх ставатиме все менше. То хто в підсумку кого доїть?

При своїй діяльності платяться податки, люди отримують зарплату, з якої платяться податки до тої ж держави, тобто фактично держава заробляє, в тому числі і на майбутні виплати з фонду, до того ж є відрахування банку до фонду. То ж напевно вирішили в НБУ, що з "паршивої вівці хоч шерсті клок", а потім під ніж -як банк країни агресора
1finanсier
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Повідомлень: 546
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