RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:37

82 грн кешбеку шкода
ukr0014959
 
Повідомлень: 165
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:18

до конца зимы хоть доживёт
заначка для гашения кредиток
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 19.03.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:24

  emeta написав:до конца зимы хоть доживёт
заначка для гашения кредиток

Протримається стільки - скільки буде вистачати погашення поточних раніше виданих кредитів (включаючи прострочені) для виконання банком своїх поточних зобов'язань перед вкладниками та клієнтами юрособами. Наразі вистачає. Тому поки ситуація така - у НБУ немає підстав його закривати. Як тільки почнуться масові неплатежі та з'явиться картотека - думаю відповідне рішення приймуть дуже швидко.
Про всяк випадок майте "план Б" для гашення кредиток бо ризик скорого прощання зі скунсом таки є.
Alien
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:55

  Alien написав:
  1finanсier написав:Україна в особі НБУ просто видоїть цей російський банчик до останньої гривні. Як це було з втб.

У чому по вашому є видоювання? Станом на початок грудня капітал банк (іншими словами власні кошти акціонерів) має від'ємне значення. Банк здійснює свою діяльність (у тому числі несе витрати на утримання персоналу, приміщень, автівок та ін.) за рахунок клієнтських коштів основна маса яких фізичні особи. Тобто щомісячно збільшується дірка яку треба буде закривати коштами фонду - по суті коштами держави. Коштів від продажу майна та активів банку вже недостатньо щоб покрити усі борги перед клієнтами. І з часом їх ставатиме все менше. То хто в підсумку кого доїть?

При своїй діяльності платяться податки, люди отримують зарплату, з якої платяться податки до тої ж держави, тобто фактично держава заробляє, в тому числі і на майбутні виплати з фонду, до того ж є відрахування банку до фонду. То ж напевно вирішили в НБУ, що з "паршивої вівці хоч шерсті клок", а потім під ніж -як банк країни агресора
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 546
З нами з: 02.09.19
Подякував: 188 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:до того ж є відрахування банку до фонду.
Методика вiдрахування до фонду така - на певну початкову дату було зроблено вiдрахування до фонду - в подальшому на певну звiтну дату робиться доперерахування лише у разi приросту вкладiв. Якщо приросту нема - то нема i вiдрахування. А в умовах заборони на залучення нових вкладiв забезпечити прирiст технiчно неможливо.
Щодо податкiв та решти перерахування банком до рiзних фондiв - то по сутi сума "заробленого державою" = сумi коштiв фiзосiб якi фактично використанi для платежiв державi. Тобто все що держава отримала вона повинна бути вiддати фiзособам (оскiльки основнi кредитори банку наразi якраз фiзики). Себто такий собi заробiток держави. Державi набагато вигiднiше щоб банк лишився в строю, та сам розрахувався з боргами, але тут вже потрiбна воля та грошi власникiв - причому щоб i грошi не походили вiд агресора. Отже як на мене мета практично не досяжна за поточних умов
Alien
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 294295296297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik, moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 601, 602, 603
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
6028 2434410
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 14:54
mephala
Банк Альянс 1 ... 51, 52, 53
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
520 376466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 14:27
mustbe
ПроКредит Банк 1 ... 15, 16, 17
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
168 112608
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 12:35
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6028)
29.01.2023 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.