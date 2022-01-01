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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 12:24
Протримається стільки - скільки буде вистачати погашення поточних раніше виданих кредитів (включаючи прострочені) для виконання банком своїх поточних зобов'язань перед вкладниками та клієнтами юрособами. Наразі вистачає. Тому поки ситуація така - у НБУ немає підстав його закривати. Як тільки почнуться масові неплатежі та з'явиться картотека - думаю відповідне рішення приймуть дуже швидко.
Про всяк випадок майте "план Б" для гашення кредиток бо ризик скорого прощання зі скунсом таки є.
Додано: Нед 29 січ, 2023 12:55
При своїй діяльності платяться податки, люди отримують зарплату, з якої платяться податки до тої ж держави, тобто фактично держава заробляє, в тому числі і на майбутні виплати з фонду, до того ж є відрахування банку до фонду. То ж напевно вирішили в НБУ, що з "паршивої вівці хоч шерсті клок", а потім під ніж -як банк країни агресора
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Методика вiдрахування до фонду така - на певну початкову дату було зроблено вiдрахування до фонду - в подальшому на певну звiтну дату робиться доперерахування лише у разi приросту вкладiв. Якщо приросту нема - то нема i вiдрахування. А в умовах заборони на залучення нових вкладiв забезпечити прирiст технiчно неможливо.
Щодо податкiв та решти перерахування банком до рiзних фондiв - то по сутi сума "заробленого державою" = сумi коштiв фiзосiб якi фактично використанi для платежiв державi. Тобто все що держава отримала вона повинна бути вiддати фiзособам (оскiльки основнi кредитори банку наразi якраз фiзики). Себто такий собi заробiток держави. Державi набагато вигiднiше щоб банк лишився в строю, та сам розрахувався з боргами, але тут вже потрiбна воля та грошi власникiв - причому щоб i грошi не походили вiд агресора. Отже як на мене мета практично не досяжна за поточних умов
Додано: Вів 31 січ, 2023 15:53
Alien
а як на мене - жде закінчення лютого...
пс-вчора віддали 100к тому що впав на поточн.для депо программ на інші(плюси ощадний)по 25 на кожний(так озвучували у відділенні)
прийшли квартальні бонуси - поки так..
депо не разривні...
бережіть нерви всім перемоги
Додано: Суб 04 лют, 2023 02:42
Ребят,как называется додаток на смартфоне Форварда,и как я понял там можно обменять доллар на гривну?
Додано: Суб 04 лют, 2023 06:16
Додано: Суб 04 лют, 2023 09:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
....вчора з поточного зняв валюту, без проблем. Менеджерів стало меньше, мабуть звільняються....
Гривна ще залишається на депо...
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:07
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