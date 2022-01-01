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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:28

подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:52

  emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Обов'язково хочете готівкою напряму?
Наприклад поповнити моню в айбоксi a з неї пульнути/потягнути в бік скунса, ні?
Alien
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
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  #<1 ... 295296297298
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