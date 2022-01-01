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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лют, 2023 10:28
подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
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emeta
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:52
emeta написав:
подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Обов'язково хочете готівкою напряму?
Наприклад поповнити моню в айбоксi a з неї пульнути/потягнути в бік скунса, ні?
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Alien
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:04
emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Сіті24 або ізіпей можна без комісію Коко карту поповнити
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Boundless
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:30
Alien написав: emeta написав:
подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Обов'язково хочете готівкою напряму?
Наприклад поповнити моню в айбоксi a з неї пульнути/потягнути в бік скунса, ні?
Да спасибо.
Надо будет открыть белую чтобы не гасить потраченные кредитные
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:34
Boundless написав:
emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Сіті24 або ізіпей можна без комісію Коко карту поповнити
На горячей линии у них как обычно студенты
Через термінали самообслуговування системи EasyPay, «City24», «ФК Система» з комісієї.
Готівкою поповнення немає без комісії на вихідних.
При внесенні платежу через інші фінансові організації/платіжні сервіси, в тому числі термінали самообслуговування, грошові кошти можуть бути зараховані протягом трьох робочих днів.
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