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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299>

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:28

подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
emeta
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Повідомлень: 2219
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:52

  emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Обов'язково хочете готівкою напряму?
Наприклад поповнити моню в айбоксi a з неї пульнути/потягнути в бік скунса, ні?
Alien
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 12.01.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 336 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Сіті24 або ізіпей можна без комісію Коко карту поповнити
Boundless
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:30

  Alien написав:
  emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Обов'язково хочете готівкою напряму?
Наприклад поповнити моню в айбоксi a з неї пульнути/потягнути в бік скунса, ні?


Да спасибо.
Надо будет открыть белую чтобы не гасить потраченные кредитные
emeta
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Повідомлень: 2219
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:34

  Boundless написав:
emeta написав:подскажите как-то наличными карту на выходных можно пополнить без комиссий?
Какие-то терминалы, айбоксы, изипеи..?
средства сегодня могут зайти или только в понедельник?
Сіті24 або ізіпей можна без комісію Коко карту поповнити


На горячей линии у них как обычно студенты
Через термінали самообслуговування системи EasyPay, «City24», «ФК Система» з комісієї.
Готівкою поповнення немає без комісії на вихідних.
При внесенні платежу через інші фінансові організації/платіжні сервіси, в тому числі термінали самообслуговування, грошові кошти можуть бути зараховані протягом трьох робочих днів.
emeta
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Повідомлень: 2219
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Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:12

Жалко скунса
В своё время был щедрым и удобным
emeta
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Подякував: 98 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:20

Хорошая была банка.
Будет не хватать.
Очень жаль, но такова селяви
mustbe
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Повідомлень: 6773
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Подякував: 149 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Барсик ушел от нас спокойно и достойно
Bosstone
 
Повідомлень: 2191
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

хорошая была банка, будет не хватать Фарсика.
RIP
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:27

Ветерани, підкажіть, що робити в даному випадку. Мій перший крякнувший банк. Виплати через місяць, треба писати якусь заяву чи просто чекати? Що робити з 4-ма рахунками + 2 у дружини? Зависла сума в 17к грн на Ощадному, яку тримав для погашення кредиток. Доведеться йти міняти долари по не самому кращому курсу.

Так, жаль банк, класна була приложуха.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 08 лют, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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