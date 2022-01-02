RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:28

а десь можливо почитати як діяти, щоб скоріш повернути кошти?
sergia
 
Повідомлень: 532
З нами з: 14.12.20
Подякував: 112 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:33

  Striker написав:Ветерани, підкажіть, що робити в даному випадку. Мій перший крякнувший банк. Виплати через місяць, треба писати якусь заяву чи просто чекати? Що робити з 4-ма рахунками + 2 у дружини? Зависла сума в 17к грн на Ощадному, яку тримав для погашення кредиток. Доведеться йти міняти долари по не самому кращому курсу.

Так, жаль банк, класна була приложуха.

Просто чекайте, через 2-3 тижні повернуть через банки-агенти.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:41

  sergia написав:а десь можливо почитати як діяти, щоб скоріш повернути кошти?
а які у Вас підстави?
звісно ніяких, чекати на повідомлення про виплати ( підписатись на ТГ хфонду)
і забрати дистанційно через Примат
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5684
З нами з: 23.11.14
Подякував: 733 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:42

  sergia написав:а десь можливо почитати як діяти, щоб скоріш повернути кошти?

Подписаться на соцсети фонда и ждать новостей
https://www.facebook.com/fg.gov.ua
https://t.me/deposit_guarantee_fund
Bosstone
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 21.04.10
Подякував: 765 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

что делать, если по одной из карт остались -15 грн за смс информирования, которые вроде бы как были отключены ранее, но несколько месяцев назад магическим образом сами собой включились как обясняли в отделении) в приложении этого минуса не было видно (вроде бы).

просто помню как мне из Дельта банка звонили потом лет 5 коллекторы и рассказывали как у меня из минус 100 грн за выпуск карты, которой я не смог воспользоваться образовалось 20000 грн долга)
flex123
 
Повідомлень: 78
З нами з: 10.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 296297298299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flex123, kostya77, Lost і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 83, 84, 85
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
848 712684
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 23:53
ihorsic
ОТП БАНК 1 ... 27, 28, 29
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
288 194029
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 21:09
Кочевник
Банк Кредит Дніпро 1 ... 10, 11, 12
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
111 50717
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 16:08
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.