Striker написав:Ветерани, підкажіть, що робити в даному випадку. Мій перший крякнувший банк. Виплати через місяць, треба писати якусь заяву чи просто чекати? Що робити з 4-ма рахунками + 2 у дружини? Зависла сума в 17к грн на Ощадному, яку тримав для погашення кредиток. Доведеться йти міняти долари по не самому кращому курсу.
Так, жаль банк, класна була приложуха.
Просто чекайте, через 2-3 тижні повернуть через банки-агенти.
что делать, если по одной из карт остались -15 грн за смс информирования, которые вроде бы как были отключены ранее, но несколько месяцев назад магическим образом сами собой включились как обясняли в отделении) в приложении этого минуса не было видно (вроде бы).
просто помню как мне из Дельта банка звонили потом лет 5 коллекторы и рассказывали как у меня из минус 100 грн за выпуск карты, которой я не смог воспользоваться образовалось 20000 грн долга)