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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 298299300301302>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

А что банк приплыл?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо поповнення картки банку було здійснено вчора в обід і тоді ж кошти були переведені на ощадний рахунок - чи провелися ті кошти вже у банку та чи підпадатимуть під повернення вкладникам? Чи можуть десь зависнути на кореспондентських рахунках чи ще десь і тепер їх ніхто не бачить?
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:09

andreyiskra в ТГ канале хФонда некролога нет.
Готовят новость, попадут после обеда. Зачем людям портить день?
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:10

042013 звертатись в банк, або узнавати суму до виплати, коли будуть готові списки у банках -агентах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:11

Что интересно - сегодня в 8 утра приложуха ещё работала
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

какого не работает приложение? у банка финансы и кредит по-моему работало приложение после краха
andreyiskra
 
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Банк не безупречный, но все равно будет не хватать
Helicopter11
 
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https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:22

14 февраля должен был бонус "капнуть", не успел (((
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:29

kostya77
а мне 11 февраля
andreyiskra
 
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