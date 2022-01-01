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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:04
А что банк приплыл?
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andreyiskra
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:08
Якщо поповнення картки банку було здійснено вчора в обід і тоді ж кошти були переведені на ощадний рахунок - чи провелися ті кошти вже у банку та чи підпадатимуть під повернення вкладникам? Чи можуть десь зависнути на кореспондентських рахунках чи ще десь і тепер їх ніхто не бачить?
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042013
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:09
andreyiskra в ТГ канале хФонда некролога нет.
Готовят новость, попадут после обеда. Зачем людям портить день?
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Goodman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:10
042013 звертатись в банк, або узнавати суму до виплати, коли будуть готові списки у банках -агентах.
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Goodman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:11
Что интересно - сегодня в 8 утра приложуха ещё работала
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mustbe
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:13
какого не работает приложение? у банка финансы и кредит по-моему работало приложение после краха
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andreyiskra
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:14
Банк не безупречный, но все равно будет не хватать
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Helicopter11
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:16
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kostya77
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:22
14 февраля должен был бонус "капнуть", не успел (((
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kostya77
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:29
kostya77
а мне 11 февраля
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andreyiskra
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