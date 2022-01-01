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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 299300301302>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:31

Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

50 грн кишмиша тю-тю
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Наконец то эту помойку прикрыли.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

позвонил на горячку, говорят долгов у меня нет (ощадный счет и карта), но если не планируете пользоваться, то надо их закрыть. подойти для этого в отделение, но отделения сегодня не работают с клиентами))
может на горячке еще не в курсе, что банк "всьо".
раньше я никогда не закрывал счета в крякнувшихся банках)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:45

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.
что значит? всем может не хватить? ))
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:46

  keep написав:Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.
что значит? всем может не хватить? ))

получат не только лишь все
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

банк-агент по выплатам самому можно выбрать?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:56

  keep написав:Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.
что значит? всем может не хватить? ))

Почекайте:
"Кожен вкладник АТ "Банк Форвард" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку", - повідомили в Нацбанку. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 37070.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:57

  keep написав:Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.

а почему на эту дату - кто знает?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:08

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

...що з грошима, що на карте форварда , и враховують чи ні ?
abc111
 
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