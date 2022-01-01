Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

позвонил на горячку, говорят долгов у меня нет (ощадный счет и карта), но если не планируете пользоваться, то надо их закрыть. подойти для этого в отделение, но отделения сегодня не работают с клиентами)) может на горячке еще не в курсе, что банк "всьо". раньше я никогда не закрывал счета в крякнувшихся банках)
keep написав:Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн. что значит? всем может не хватить? ))
Почекайте:
"Кожен вкладник АТ "Банк Форвард" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку", - повідомили в Нацбанку. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 37070.html