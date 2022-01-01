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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:13
на сайте фгвфо появился.
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andreyiskra
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21
emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою
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GALeon
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22
abc111 написав:
...що з грошима, що на карте форварда , и враховують чи ні ?
звісно.
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ScaryBee
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25
А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:30
GALeon написав:
emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою
Поддержка уверяет, что всё вылетело еще вчера, мол ждите до трёх дней
Но чтот мне подсказывает, что вряд ли они улетели раз до сих пор нет.
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emeta
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Hotab
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