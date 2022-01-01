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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 299300301302

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

на сайте фгвфо появился.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22

  abc111 написав:...що з грошима, що на карте форварда , и враховують чи ні ?

звісно.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:30

  GALeon написав:
emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою


Поддержка уверяет, что всё вылетело еще вчера, мол ждите до трёх дней 8)
Но чтот мне подсказывает, что вряд ли они улетели раз до сих пор нет.
emeta
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