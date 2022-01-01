Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Додано: Сер 08 лют, 2023 12:35

sergia написав: а десь можливо почитати як діяти, щоб скоріш повернути кошти? а десь можливо почитати як діяти, щоб скоріш повернути кошти?

ну уже как бы поздно - это надо было чуть раньше читать и выводить все до времени Х (банк уже давно под большим вопросом, как и те оставшиеся с корнями из парашки...) А теперь уже все что вы можете - это следить за своей очередью и надеятся, что вас не пропустят (редко, но бывают случаи пролетов, когда деньги зависли между счетами и/или "спотворили" БД и вы исчезли), во всех остальных случаях кроме потери времени и нервов вы вряд ли что-либо ускорите, а вот замедлить, теоретически можете, если кого-то очень достанете и у него будет возможность подвинуть вас в очереди.