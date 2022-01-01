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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 300301302303304>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

на сайте фгвфо появился.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22

  abc111 написав:...що з грошима, що на карте форварда , и враховують чи ні ?

звісно.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:30

  GALeon написав:
emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою


Поддержка уверяет, что всё вылетело еще вчера, мол ждите до трёх дней 8)
Но чтот мне подсказывает, что вряд ли они улетели раз до сих пор нет.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:35

  sergia написав:а десь можливо почитати як діяти, щоб скоріш повернути кошти?

ну уже как бы поздно - это надо было чуть раньше читать и выводить все до времени Х (банк уже давно под большим вопросом, как и те оставшиеся с корнями из парашки...) А теперь уже все что вы можете - это следить за своей очередью и надеятся, что вас не пропустят (редко, но бывают случаи пролетов, когда деньги зависли между счетами и/или "спотворили" БД и вы исчезли), во всех остальных случаях кроме потери времени и нервов вы вряд ли что-либо ускорите, а вот замедлить, теоретически можете, если кого-то очень достанете и у него будет возможность подвинуть вас в очереди.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:38

  emeta написав:
  GALeon написав:
emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
І не дійдуть. Було таке з Надрою


Поддержка уверяет, что всё вылетело еще вчера, мол ждите до трёх дней 8)
Но чтот мне подсказывает, что вряд ли они улетели раз до сих пор нет.

Мне в Михе когда-то также типа улетевшие в никуда в итоге вернули через фонд в порядке очереди, повезло, что шло с моего счета, т.к. если бы через кассу, то там как правило надо бодаться чтобы вернуть и доказать, что это вы отправляли.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком? Или сами по себе закроюутся?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Как узнать на какую сумму депозиты были и сколько на карте осталось?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:52

  Striker написав:Ветерани, підкажіть, що робити в даному випадку. Мій перший крякнувший банк. Виплати через місяць, треба писати якусь заяву чи просто чекати? Що робити з 4-ма рахунками + 2 у дружини? Зависла сума в 17к грн на Ощадному, яку тримав для погашення кредиток. Доведеться йти міняти долари по не самому кращому курсу.

Так, жаль банк, класна була приложуха.

С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.
Искатель
 
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