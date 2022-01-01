Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:13
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
на сайте фгвфо появился.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
І не дійдуть. Було таке з Надрою
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:30
Поддержка уверяет, что всё вылетело еще вчера, мол ждите до трёх дней
Но чтот мне подсказывает, что вряд ли они улетели раз до сих пор нет.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:35
ну уже как бы поздно - это надо было чуть раньше читать и выводить все до времени Х (банк уже давно под большим вопросом, как и те оставшиеся с корнями из парашки...) А теперь уже все что вы можете - это следить за своей очередью и надеятся, что вас не пропустят (редко, но бывают случаи пролетов, когда деньги зависли между счетами и/или "спотворили" БД и вы исчезли), во всех остальных случаях кроме потери времени и нервов вы вряд ли что-либо ускорите, а вот замедлить, теоретически можете, если кого-то очень достанете и у него будет возможность подвинуть вас в очереди.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:38
Мне в Михе когда-то также типа улетевшие в никуда в итоге вернули через фонд в порядке очереди, повезло, что шло с моего счета, т.к. если бы через кассу, то там как правило надо бодаться чтобы вернуть и доказать, что это вы отправляли.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:43
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком? Или сами по себе закроюутся?
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:45
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Как узнать на какую сумму депозиты были и сколько на карте осталось?
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:52
С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.
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