Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Экстремалы, державшие до последнего деньги в "Форварде" и читавшие эту ветку. Вы знали, на что идете. Хотелось 12% на остаток? Теперь спокойно сидите и ждите. Всем все выплатят. Насчет ушедших сегодня переводов - скорее всего, уже никуда ничего не ушло. По вчерашним еще надо будет разбираться. Геморрой на ровном месте.
Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.
Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?
Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.
Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?
Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі). З Привату виводити - додаткові абсолютно не потрібні комісії (ну, якщо не багато, то по стежці, а якщо багато, то лише у конвертдепозит). У цьому плані ПУМБ видається більш зручним. Щодо швидкості виплат - там все автоматично, тому, гадаю, і у ПУМБ, і у Приваті це буде в один день.
Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.
Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?
как то странно у них работает эта пимпа Заявку подано, но даже банк не нужно выбирать