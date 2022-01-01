RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 301302303304>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:57

Экстремалы, державшие до последнего деньги в "Форварде" и читавшие эту ветку. Вы знали, на что идете. Хотелось 12% на остаток? Теперь спокойно сидите и ждите. Всем все выплатят.
Насчет ушедших сегодня переводов - скорее всего, уже никуда ничего не ушло.
По вчерашним еще надо будет разбираться. Геморрой на ровном месте.

P.S. Надеюсь, хоть валюту все забрали оттуда.
Искатель
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4694 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:06

  vpchelko написав:Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком?

ви як сьогоднішні. Ні, звісно.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 27.06.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:06

  andreyiskra написав:Как узнать на какую сумму депозиты были и сколько на карте осталось?

дзвонити на гарячку, або прийде час виплат - самі порахують.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 27.06.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:08

  Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.

Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?

Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3556 раз.
Подякували: 5863 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:22

  Striker написав:
  Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.

Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?


Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).
З Привату виводити - додаткові абсолютно не потрібні комісії (ну, якщо не багато, то по стежці, а якщо багато, то лише у конвертдепозит). У цьому плані ПУМБ видається більш зручним.
Щодо швидкості виплат - там все автоматично, тому, гадаю, і у ПУМБ, і у Приваті це буде в один день.
Искатель
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4694 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

В привате на кдв зайдет без комиссии от фонда?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:37

  andreyiskra написав:В привате на кдв зайдет без комиссии от фонда?

Хороший вопрос, надо узнавать в поддержке Привата.
Тут вроде отписывались, кто получал.
Вот только зачем себе создавать лишние сложности, если есть тот же ПУМБ, например.

"Пивденный" не советую :) А кто там четвертый был онлайн? Уже и не помню.
Искатель
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4694 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39

  Искатель написав: А кто там четвертый был онлайн? Уже и не помню.

Укргаз
kostya77
 
Повідомлень: 779
З нами з: 27.05.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:41

Зробив заявку в ПУМБі. Сподіваюсь, закинуть потім на дебетку, а не погасять кредитку ВсеМожу)

Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3556 раз.
Подякували: 5863 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:42

  Striker написав:
  Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.

Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?



как то странно у них работает эта пимпа
Заявку подано, но даже банк не нужно выбирать
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 301302303304>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 38, 39, 40
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
393 74861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 23:24
espanol
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 47, 48, 49
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:24
480 89506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 00:45
Goodman
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48477 24960373
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2022 10:10
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1498)
08.02.2023 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.