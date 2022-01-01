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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 301302303304

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:42

  Искатель написав:Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).

ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43

  ScaryBee написав:
  vpchelko написав:Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком?

ви як сьогоднішні. Ні, звісно.

У меня ни когда небыло счетов-карт в сдохших банках
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43

  Striker написав:Зробив заявку в ПУМБі. Сподіваюсь, закинуть потім на дебетку, а не погасять кредитку ВсеМожу)


На ВсеКарту кидають, якщо є, звичайно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:44

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).

ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?

Ці питання - краще в темі "ПУМБ". Щодо цих грошей у фінмона дурних питань не буде. Я не думаю, що у вас у Форварді 400к залишилось...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:47

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

прощавай барсік
KOKS
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