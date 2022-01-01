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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:42
Искатель написав:
Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).
ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?
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flysoulfly
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43
ScaryBee написав: vpchelko написав:
Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком?
ви як сьогоднішні. Ні, звісно.
У меня ни когда небыло счетов-карт в сдохших банках
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vpchelko
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43
Striker написав:
Зробив заявку в ПУМБі. Сподіваюсь, закинуть потім на дебетку, а не погасять кредитку ВсеМожу)
На ВсеКарту кидають, якщо є, звичайно.
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Искатель
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:44
flysoulfly написав: Искатель написав:
Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).
ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?
Ці питання - краще в темі "ПУМБ". Щодо цих грошей у фінмона дурних питань не буде. Я не думаю, що у вас у Форварді 400к залишилось...
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:47
прощавай барсік
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KOKS
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