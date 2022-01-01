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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:42
Искатель написав:
Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).
ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?
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flysoulfly
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43
ScaryBee написав: vpchelko написав:
Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком?
ви як сьогоднішні. Ні, звісно.
У меня ни когда небыло счетов-карт в сдохших банках
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vpchelko
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43
Striker написав:
Зробив заявку в ПУМБі. Сподіваюсь, закинуть потім на дебетку, а не погасять кредитку ВсеМожу)
На ВсеКарту кидають, якщо є, звичайно.
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Искатель
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:44
flysoulfly написав: Искатель написав:
Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).
ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?
Ці питання - краще в темі "ПУМБ". Щодо цих грошей у фінмона дурних питань не буде. Я не думаю, що у вас у Форварді 400к залишилось...
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Искатель
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:47
прощавай барсік
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KOKS
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:05
Искатель написав:
...если есть тот же ПУМБ, например.
"Пивденный" не советую
А кто там четвертый был онлайн? Уже и не помню.
У меня нет пумба. есть укргаз.
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andreyiskra
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:07
А в ПУМБ цю заявку можна вже подавати чи потрібно зачекати, коли почнуться виплати? Та на яку дату буде рахуватися? Якщо сьогодні ще заходили кошти?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:09
_PORT_UA написав:
А в ПУМБ цю заявку можна вже подавати чи потрібно зачекати, коли почнуться виплати? Та на яку дату буде рахуватися? Якщо сьогодні ще заходили кошти?
а поддержка не видит этих средств?
Правда в телеге они морозятся уже, но по телефону отвечают
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emeta
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:12
_PORT_UA написав:
А в ПУМБ цю заявку можна вже подавати чи потрібно зачекати, коли почнуться виплати? Та на яку дату буде рахуватися? Якщо сьогодні ще заходили кошти?
Наразі ПУМБ (чи інший банк) торбити з питань виплат по скунсу не має сенсу. Там схема працює так - ваше натискання пімпи означає що ви надали банку право перевірити наявність належних вам на сьогодні виплат від фгвфо. От банк сьогодні завтра перевірить і впевниться що вам на сьогодні виплат не належить. Тиснути пімпу треба не раніше того дня як фгвфо повідомить про початок виплат спочатку залишків поточних рахунків і карток (через 2-4 тижні після введення ТА) а потім знову треба буде повторити процес тапання пімпи вже після оголошення виплат строкових вкладів (зазвичай через 5-8 тижнів після введення ТА). Якщо тапнути пімпу зараз і нічого більше не робити то нічого і не отримаєте.
Сума буде рахуватись по балансу за учорашній день (тобто за 7 лютого станом на 8 лютого). Валюта буде переводитись у гривню по курсу на 8 лютого
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Alien
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:21
Пумба тянет резину два - три дня. Приват - 5минут делов по тел.,нал на КДВ,без комиссий. Ну разве что пульнуть куда то с комиссией,надо ножками в кассу.
А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.
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THB
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