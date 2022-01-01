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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 303304305306>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:21

А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
joik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:25

  THB написав:Пумба тянет резину два - три дня.

У випадку з Мегою перші виплати (поточні рахунки) через ПУМБ надходили наступного дня після тапання, друга серія (строкові депо) зараховувались у той же день. Тому два три дні тягання гуми Пумбою - не зустрічав. Якщо сума є в реєстрі виплат фгвфо - проблем із зарахування бути не повинно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:27

  joik написав:А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?

Підлягають виплаті усі рахунки фізичних осіб і ФОП - поточні, карткові, депозитні + рахунки нарахованих але не виплачених відсотків на момент введення ТА (фізичні особи зазвичай ці рахунки не бачать)
Востаннє редагувалось Alien в Сер 08 лют, 2023 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:30

  joik написав:А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?

Якщо на картці менше 10 гривень, то попрощайтесь з цим залишком. Все інше повернуть.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:31

  emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно

Ответили в телеге
В даному чаті надати квитанцію не надається можливим.
Платіж був успішний та кошти списані з рахунку картки. Рекомендуємо очікувати на зарахування платежу.
Ви зможете отримати квитанцію в Особистому кабінеті Forward Online після відновлення роботи. На даний час, система не працює тимчасово з технічних причин.
Рекомендуємо скористатись системою пізніше.

Отделения у них работают сегодня, кто -то пробовал?
Востаннє редагувалось emeta в Сер 08 лют, 2023 14:34, всього редагувалось 2 разів.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:33

  THB написав: А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.

Ранее писали, что держали тут под погашение кретинки
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:33

  THB написав:Пумба тянет резину два - три дня. Приват - 5минут делов по тел.,нал на КДВ,без комиссий. Ну разве что пульнуть куда то с комиссией,надо ножками в кассу.
А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.

У Привата не було комісії.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:35

  emeta написав:
  emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно

Ответили в телеге
В даному чаті надати квитанцію не надається можливим.
Платіж був успішний та кошти списані з рахунку картки. Рекомендуємо очікувати на зарахування платежу.
Ви зможете отримати квитанцію в Особистому кабінеті Forward Online після відновлення роботи. На даний час, система не працює тимчасово з технічних причин.
Рекомендуємо скористатись системою пізніше.

Отделения у них работают сегодня, кто -то пробовал?

ВА работает СЕГОДНЯ.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41

joik Фонд на даний час повертає кошти фіз.особам, які мали як депозити, так і тримали кошти на поточних рахунках (а картки всі по суті є поточними рахунками) без обмеження по сумі на період дії військового стану та три місяці після його завершення. Далі гарантована сума складатиме 600 тис. грн. З 2021 р. фонд гарантує виплати вже й ФОПам по депозитам і поточним рахункам.
2009vit
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:02

  joik написав:А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
физлицам
Всё отдадут не переживайте
vitaliian
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