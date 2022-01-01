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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:21
А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
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joik
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:25
THB написав:
Пумба тянет резину два - три дня.
У випадку з Мегою перші виплати (поточні рахунки) через ПУМБ надходили наступного дня після тапання, друга серія (строкові депо) зараховувались у той же день. Тому два три дні тягання гуми Пумбою - не зустрічав. Якщо сума є в реєстрі виплат фгвфо - проблем із зарахування бути не повинно
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Alien
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:27
joik написав:
А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
Підлягають виплаті усі рахунки фізичних осіб і ФОП - поточні, карткові, депозитні + рахунки нарахованих але не виплачених відсотків на момент введення ТА (фізичні особи зазвичай ці рахунки не бачать)
Востаннє редагувалось Alien
в Сер 08 лют, 2023 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:30
joik написав:
А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
Якщо на картці менше 10 гривень, то попрощайтесь з цим залишком. Все інше повернуть.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:31
emeta написав:
Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
Ответили в телеге
В даному чаті надати квитанцію не надається можливим.
Платіж був успішний та кошти списані з рахунку картки. Рекомендуємо очікувати на зарахування платежу.
Ви зможете отримати квитанцію в Особистому кабінеті Forward Online після відновлення роботи. На даний час, система не працює тимчасово з технічних причин.
Рекомендуємо скористатись системою пізніше.
Отделения у них работают сегодня, кто -то пробовал?
Востаннє редагувалось emeta
в Сер 08 лют, 2023 14:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:33
THB написав:
А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.
Ранее писали, что держали тут под погашение кретинки
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:33
THB написав:
Пумба тянет резину два - три дня. Приват - 5минут делов по тел.,нал на КДВ,без комиссий. Ну разве что пульнуть куда то с комиссией,надо ножками в кассу.
А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.
У Привата не було комісії.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:35
emeta написав: emeta написав:
Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
Ответили в телеге
В даному чаті надати квитанцію не надається можливим.
Платіж був успішний та кошти списані з рахунку картки. Рекомендуємо очікувати на зарахування платежу.
Ви зможете отримати квитанцію в Особистому кабінеті Forward Online після відновлення роботи. На даний час, система не працює тимчасово з технічних причин.
Рекомендуємо скористатись системою пізніше.
Отделения у них работают сегодня, кто -то пробовал?
ВА работает СЕГОДНЯ.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41
joik Фонд на даний час повертає кошти фіз.особам, які мали як депозити, так і тримали кошти на поточних рахунках (а картки всі по суті є поточними рахунками) без обмеження по сумі на період дії військового стану та три місяці після його завершення. Далі гарантована сума складатиме 600 тис. грн. З 2021 р. фонд гарантує виплати вже й ФОПам по депозитам і поточним рахункам.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:02
joik написав:
А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
физлицам
Всё отдадут не переживайте
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