Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:22
Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:23
спасибо форуму
и Форварду
думал тоже кредитные подержать, но с его "по 3 в сутки" рещил что устану считать
теперь держим залишки в * [любят тишину]
жали в приложуху не пускает, забыл сколько на коке лежало - больше 10 или меньше
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