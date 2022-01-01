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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 303304305306

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:22

  _PORT_UA написав:А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?

Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:23

  nord написав:
  joik написав:А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?

Якщо на картці менше 10 гривень, то попрощайтесь з цим залишком. Все інше повернуть.


спасибо форуму
и Форварду

думал тоже кредитные подержать, но с его "по 3 в сутки" рещил что устану считать
теперь держим залишки в * [любят тишину]

жали в приложуху не пускает, забыл сколько на коке лежало - больше 10 или меньше
cohan
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