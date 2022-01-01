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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 304305306307>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:22

  _PORT_UA написав:А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?

Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:23

  nord написав:
  joik написав:А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?

Якщо на картці менше 10 гривень, то попрощайтесь з цим залишком. Все інше повернуть.


спасибо форуму
и Форварду

думал тоже кредитные подержать, но с его "по 3 в сутки" рещил что устану считать
теперь держим залишки в * [любят тишину]

жали в приложуху не пускает, забыл сколько на коке лежало - больше 10 или меньше
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:40

  Striker написав:
  Искатель написав:С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.

Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?

Зображення


без разницы

но сейчас ПУМБ вас пошлет нах*ер, в этом плане приват милее - там объясняют что "выплаты еще не начались", ПУМБ ничего не объясняет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:41

  Клаус написав:
  keep написав:Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.

а почему на эту дату - кто знает?

кто знает - уже вывел и заработал
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:43

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).

ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?


каже что "открывай депозит погорельца, контра"
там по гривне 1% выше :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
к слову, быстрее всего - если удобно - как начнутся выплаты, подойти в отделение и заказать - могут прямо в кассу направить выдать

на ВсеКарту все же 1-2 дня займет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:56

  Кассандра написав:
  _PORT_UA написав:А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?

Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу


насколько знаю, до сих пор не принято автовыключение СЭП на уровне НБУ
что приводит, конечно, к вариантам
варианты простые - на входа - да, на выход - нет (только очень нужным людям)

на примере СиЧ это хорошо видно, и Меги - и приложуха работала и какое-то время к нетворку сичи доступ ВА пыталась получить...

в общем на месте спрашивающего я бы побегал, если не вернутся, начиная с банка отправителя собрал бумажки
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:57

  nord написав:
  THB написав:Пумба тянет резину два - три дня. Приват - 5минут делов по тел.,нал на КДВ,без комиссий. Ну разве что пульнуть куда то с комиссией,надо ножками в кассу.
А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.

У Привата не було комісії.

Каких комиссий не было？
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:36

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Ну как говорится умер максим и все с ним.не жалко.Пусть моя 1грн(одна)встанет поперек горла чертям
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:39

Тепер чекаємо на PIN ;)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:40

Интересно, а некий загонщик оленей,ещё три месяца назад расписывавший радужные перспективы форварда, как ни в чем не бывало, будет продолжать в ветках других банков или поменяет ник?
Порт
 
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