Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:22
_PORT_UA написав:
А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?
Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу
Кассандра
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:23
nord написав: joik написав:
А кошти, що залишились на дебетній картці КОКО теж підлягають поверненню чи тільки депозити, хто володіє інформацією підкажіть?
Якщо на картці менше 10 гривень, то попрощайтесь з цим залишком. Все інше повернуть.
спасибо форуму
и Форварду
думал тоже кредитные подержать, но с его "по 3 в сутки" рещил что устану считать
теперь держим залишки в * [любят тишину]
жали в приложуху не пускает, забыл сколько на коке лежало - больше 10 или меньше
cohan
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:40
Striker написав: Искатель написав:
С почином. Никуда не надо идти и ничего не надо писать. Если есть карта и приложение ПУМБ (а я думаю, что у Вас они есть), там пимпочка есть в приложухе. Нажать на нее - и ждать, само упадет где-то через месяц-полтора.
Дякую. Так, знайшов "пімпу". Але може не варто поспішати з ПУМБом, може на інший банк буде швидше виплата. Чи без різниці?
без разницы
но сейчас ПУМБ вас пошлет нах*ер, в этом плане приват милее - там объясняют что "выплаты еще не начались", ПУМБ ничего не объясняет
cohan
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:41
Клаус написав: keep написав:
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на
21 січня 2023 року
становить 1 535,6 млн грн.
а почему на эту дату - кто знает?
кто знает - уже вывел и заработал
cohan
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:43
flysoulfly написав: Искатель написав:
Мені особисто ПУМБ зручніше тим, що із ВсеКарти можна куди завгодно потім відправити (а можна і лишити на "Вільному" під 8% при потребі).
ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що каже їхній фінмон?
каже что "открывай депозит погорельца, контра"
там по гривне 1% выше
к слову, быстрее всего - если удобно - как начнутся выплаты, подойти в отделение и заказать - могут прямо в кассу направить выдать
на ВсеКарту все же 1-2 дня займет
cohan
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:56
Кассандра написав: _PORT_UA написав:
А що з грошима буде,які кинув сьогодні сеп платежем? Вони мають зайти на рахунок та потім підпадати під виплати фгво? Чи можна про них забути?
Не помню точно, но кажется платежи отправленные в банк-покойник в день введения ВА, должны быть возвращены в банк-отправитель. Как это обстоит на практике - сказать не могу
насколько знаю, до сих пор не принято автовыключение СЭП на уровне НБУ
что приводит, конечно, к вариантам
варианты простые - на входа - да, на выход - нет (только очень нужным людям)
на примере СиЧ это хорошо видно, и Меги - и приложуха работала и какое-то время к нетворку сичи доступ ВА пыталась получить...
в общем на месте спрашивающего я бы побегал, если не вернутся, начиная с банка отправителя собрал бумажки
cohan
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:57
nord написав: THB написав:
Пумба тянет резину два - три дня. Приват - 5минут делов по тел.,нал на КДВ,без комиссий. Ну разве что пульнуть куда то с комиссией,надо ножками в кассу.
А куда все так торопяться получать😀？ К апрелю раздупляться.
У Привата не було комісії.
Каких комиссий не было？
THB
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:36
Ну как говорится умер максим и все с ним.не жалко.Пусть моя 1грн(одна)встанет поперек горла чертям
korzviktor20
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:40
Интересно, а некий загонщик оленей,ещё три месяца назад расписывавший радужные перспективы форварда, как ни в чем не бывало, будет продолжать в ветках других банков или поменяет ник?
Порт
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