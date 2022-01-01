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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 304305306307

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:52

  Порт написав:Интересно, а некий загонщик оленей,ещё три месяца назад расписывавший радужные перспективы форварда, как ни в чем не бывало, будет продолжать в ветках других банков или поменяет ник?


а что обещал? В крайнем случае национализацию? )
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:59

А из сторожил, которые прошли ВА в 2008-2009г и банкопадов 2014-2016гю, кто то остался???
Я с банком распрощался ещё в ноябре 22г. Было понятно, что есть большие риски, но не было хороших при этом плюшек...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:01

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

прощавай барсік , останні 18копійок з пенсійної вивів позавчора ...
lamal
 
Повідомлень: 231
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