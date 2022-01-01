Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

а что обещал? В крайнем случае национализацию? )
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:52
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:59
А из сторожил, которые прошли ВА в 2008-2009г и банкопадов 2014-2016гю, кто то остался???
Я с банком распрощался ещё в ноябре 22г. Было понятно, что есть большие риски, но не было хороших при этом плюшек...
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:01
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
прощавай барсік , останні 18копійок з пенсійної вивів позавчора ...
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