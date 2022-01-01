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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:52
Порт написав:
Интересно, а некий загонщик оленей,ещё три месяца назад расписывавший радужные перспективы форварда, как ни в чем не бывало, будет продолжать в ветках других банков или поменяет ник?
а что обещал? В крайнем случае национализацию? )
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emeta
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:59
А из сторожил, которые прошли ВА в 2008-2009г и банкопадов 2014-2016гю, кто то остался???
Я с банком распрощался ещё в ноябре 22г. Было понятно, что есть большие риски, но не было хороших при этом плюшек...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:01
прощавай барсік , останні 18копійок з пенсійної вивів позавчора ...
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lamal
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:25
flex123 написав:
что делать, если по одной из карт остались -15 грн за смс информирования, которые вроде бы как были отключены ранее, но несколько месяцев назад магическим образом сами собой включились как обясняли в отделении) в приложении этого минуса не было видно (вроде бы).
просто помню как мне из Дельта банка звонили потом лет 5 коллекторы и рассказывали как у меня из минус 100 грн за выпуск карты, которой я не смог воспользоваться образовалось 20000 грн долга)
У меня по нескольким пенсионкам и дебиткам суммарный "минус" 5-ти значная цифра.
Пусть звонят, не парьтесь.
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ВIВ
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:30
Игорь Алексеевич написав:
А из сторожил, которые прошли ВА в 2008-2009г и банкопадов 2014-2016гю, кто то остался???
Я с банком распрощался ещё в ноябре 22г. Было понятно, что есть большие риски, но не было хороших при этом плюшек...
я залишився, ще й валютою. )
Та я в армії зараз...
Подякував Богу, що грошима взяв...
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Betis_ck
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:44
в привате какой пункт меню в приложении для возврата чепез фонд?
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Яша
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:47
Яша
В чат писать нужно.
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pfauter
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:30
pfauter написав:Яша
В чат писать нужно.
Или 3700
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THB
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