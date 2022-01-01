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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 305306307308

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:24

cohan
Давно я банки не топив, от як зараз все по сучасному. Навіть з ліжка не треба вставати.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:31

  Betis_ck написав:
  Игорь Алексеевич написав:А из сторожил, которые прошли ВА в 2008-2009г и банкопадов 2014-2016гю, кто то остался???
Я с банком распрощался ещё в ноябре 22г. Было понятно, что есть большие риски, но не было хороших при этом плюшек...


я залишився, ще й валютою. )
Та я в армії зараз...
Подякував Богу, що грошима взяв...

У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%). До того ж, це все можна робити онлайн, навіть знаходячись там (на фронті), аби був смартфон і інтернет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:52

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Сьогодні засепив на форвард. Цікаво що буде з цими грошима
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:16

  Искатель написав:У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%).

Це так зараз. Але є думка, що НБУ так поторопився з ТА для скунса тому, що найближчим часом може буди піднято офіційний курс НБУ. За схожим сценарієм відбувались виплати у Мезі - ТА на початку червня при курсі 29,2549 - основні виплати почались 26.07.2023 тобто після 21.07.2023 , коли було встановлено курс 36,5686.
Хочу помилитись але НБУ нічого так просто ніколи не робить. Того ж скунса якби хотіли могли мочити ще в грудні. Станом на учора нічого такого критичного у діяльності банку не змінилось. Банк виконував платежі своєчасно, в межах лімітів картки працювали стабільно ще сьогодні вранці. По відгукам навіть валюту з рахунків видавав ще на минулому тижні. Чесно кажучи особисто я інших причин ніж можливий ріст курсу долара щоб терміново розпочинати введення ТА саме сьогодні не бачу.
Звичайно ми не знаємо усіх особливостей існуючого нагляду - і можливо 7 лютого було якимось дедлайном для керівництва банку з яким вони не впорались, а сам курс ще стоятиме непохитно і у березні, і у квітні, і у травні. Але мені чомусь ситуація виглядає наразі саме так - ТА щоб зафіксувати курс боргів напередодні росту оф.курсу долара до гривні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:23

Alien не працює теорія, у мега був більш потужний кошик на виплату
скунс - це пиль, це відлуння зачистки сбу, пан Малюк різновектонрний.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:50

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  ВIВ написав:У меня по нескольким пенсионкам и дебиткам суммарный "минус" 5-ти значная цифра.
При проверке баланса по пенсионке КОКО в боте банка тоже есть минус, а именно в пункте "Сума повного погашення: 5.0". По выпискам всё норм, да и в начале января заходил и всё было по нулям.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:21

Искатель

спробую
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:24

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Хто з банків-агентів пропонує якусь смачненьку картку клієнтам?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:36

  Goodman написав:Alien не працює теорія, у мега був більш потужний кошик на виплату
скунс - це пиль, це відлуння зачистки сбу, пан Малюк різновектонрний.


тоже думаю, что это мероприятие в рамках "остаточного прощавай"

у Меги 4,4 к выплатам и немало валюты (%% одни из немногих были хорошие), тут, вроде бы, тоже валюты немало, но банк в целом гривневый

а вот что с обеих сторон кучно пошли аресты и "национализация" - факт
cohan
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