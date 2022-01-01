Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

cohan
Давно я банки не топив, от як зараз все по сучасному. Навіть з ліжка не треба вставати.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:24
cohan
Давно я банки не топив, от як зараз все по сучасному. Навіть з ліжка не треба вставати.
Додано: Сер 08 лют, 2023 20:31
У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%). До того ж, це все можна робити онлайн, навіть знаходячись там (на фронті), аби був смартфон і інтернет.
Додано: Сер 08 лют, 2023 20:52
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Сьогодні засепив на форвард. Цікаво що буде з цими грошима
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:16
Це так зараз. Але є думка, що НБУ так поторопився з ТА для скунса тому, що найближчим часом може буди піднято офіційний курс НБУ. За схожим сценарієм відбувались виплати у Мезі - ТА на початку червня при курсі 29,2549 - основні виплати почались 26.07.2023 тобто після 21.07.2023 , коли було встановлено курс 36,5686.
Хочу помилитись але НБУ нічого так просто ніколи не робить. Того ж скунса якби хотіли могли мочити ще в грудні. Станом на учора нічого такого критичного у діяльності банку не змінилось. Банк виконував платежі своєчасно, в межах лімітів картки працювали стабільно ще сьогодні вранці. По відгукам навіть валюту з рахунків видавав ще на минулому тижні. Чесно кажучи особисто я інших причин ніж можливий ріст курсу долара щоб терміново розпочинати введення ТА саме сьогодні не бачу.
Звичайно ми не знаємо усіх особливостей існуючого нагляду - і можливо 7 лютого було якимось дедлайном для керівництва банку з яким вони не впорались, а сам курс ще стоятиме непохитно і у березні, і у квітні, і у травні. Але мені чомусь ситуація виглядає наразі саме так - ТА щоб зафіксувати курс боргів напередодні росту оф.курсу долара до гривні
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:23
Alien не працює теорія, у мега був більш потужний кошик на виплату
скунс - це пиль, це відлуння зачистки сбу, пан Малюк різновектонрний.
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:50
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Додано: Сер 08 лют, 2023 22:24
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Хто з банків-агентів пропонує якусь смачненьку картку клієнтам?
Додано: Сер 08 лют, 2023 22:36
тоже думаю, что это мероприятие в рамках "остаточного прощавай"
у Меги 4,4 к выплатам и немало валюты (%% одни из немногих были хорошие), тут, вроде бы, тоже валюты немало, но банк в целом гривневый
а вот что с обеих сторон кучно пошли аресты и "национализация" - факт
Додано: Сер 08 лют, 2023 23:33
Приложение не работает, как я понял?
Это значит ножками куда-то топать за деньгами, шо на карточке были?
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