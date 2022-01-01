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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 23:54
Давно пора було прикрити ту богодєльню. Русскі не дуже церемонилися з нашим Приватбанком в себе на болотах. І інші русскі банки, хоть як не перефарбовуй, треба закривати!
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AndriyQ
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Додано: Сер 08 лют, 2023 23:55
swan forever Да Ви батенька безсмертний, куди топать, патрулями все обложено.
Прильните к СМИ да нажмите вовремя заветную кнопоку в додатку ПУМБа.
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Goodman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:02
vpchelko написав:
Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком? Или сами по себе закроюутся?
так уже всьо - никто вам ничего не закроет и не откроет - само рассосется, то что около 0 либо вернут (когда-то от 10грн было) либо простят.
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ol_zy
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:44
цікаво, на що розраховували ті 4 людини, хто тримав тут валюту в розмірі більше 600к грн еквіваленті (грубо по 24к валюти на вкладника)
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Kalgan
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Hotab
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