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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 306307308309

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:54

Давно пора було прикрити ту богодєльню. Русскі не дуже церемонилися з нашим Приватбанком в себе на болотах. І інші русскі банки, хоть як не перефарбовуй, треба закривати!
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:55

swan forever Да Ви батенька безсмертний, куди топать, патрулями все обложено.
Прильните к СМИ да нажмите вовремя заветную кнопоку в додатку ПУМБа.
Goodman
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Повідомлень: 5692
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:02

  vpchelko написав:Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком? Или сами по себе закроюутся?

так уже всьо - никто вам ничего не закроет и не откроет - само рассосется, то что около 0 либо вернут (когда-то от 10грн было) либо простят.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:44

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

цікаво, на що розраховували ті 4 людини, хто тримав тут валюту в розмірі більше 600к грн еквіваленті (грубо по 24к валюти на вкладника) :?:
Kalgan
 
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  #<1 ... 306307308309
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