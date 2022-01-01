Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 лют, 2023 23:54
Давно пора було прикрити ту богодєльню. Русскі не дуже церемонилися з нашим Приватбанком в себе на болотах. І інші русскі банки, хоть як не перефарбовуй, треба закривати!
AndriyQ
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Додано: Сер 08 лют, 2023 23:55
swan forever Да Ви батенька безсмертний, куди топать, патрулями все обложено. Прильните к СМИ да нажмите вовремя заветную кнопоку в додатку ПУМБа.
Goodman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:02
vpchelko написав:
Вопрос нужно ли идти карты - счета закрывать с 0 или около 0 остатком? Или сами по себе закроюутся?
так уже всьо - никто вам ничего не закроет и не откроет - само рассосется, то что около 0 либо вернут (когда-то от 10грн было) либо простят.
ol_zy
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:44
цікаво, на що розраховували ті 4 людини, хто тримав тут валюту в розмірі більше 600к грн еквіваленті (грубо по 24к валюти на вкладника)
Kalgan
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:57
Kalgan закон один для всіх - наразі компенсація всі 100% вкладу. Це ж не Порох.......
Goodman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 01:22
Goodman написав: Kalgan
закон один для всіх - наразі компенсація всі 100% вкладу.
Це ж не Порох.......
так
по курсу НБУ
. Якщо грубо, то різниця зараз буде десь 3,5 грн (яка буде на день виплати подивимось), тобто станом на сьогодні 84к грн (2100 дол) збитку
Невже тут були такі відсотки, що виправдовували такий ризик ?
Kalgan
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Додано: Чет 09 лют, 2023 01:33
Kalgan це ж не конверт депо. Люди брали $ приміром по 20.
Goodman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 02:47
Goodman написав: Kalgan
це ж не конверт депо.
Люди брали $ приміром по 20.
та хоч по 8. Все одно на зараз вони втратили 2100 долл. через курсову різницю, тільки тому, що зберігали їх тут, а не умовно в ощаді/приваті/укргазі/райфі...
Kalgan
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Додано: Чет 09 лют, 2023 05:03
Howl написав: ВIВ написав:
У меня по нескольким пенсионкам и дебиткам суммарный "минус" 5-ти значная цифра.
При проверке баланса по пенсионке КОКО в боте банка тоже есть минус, а именно в пункте "Сума повного погашення: 5.0". По выпискам всё норм, да и в начале января заходил и всё было по нулям.
Давеча ты тут в уши лил про громадные депозиты в этой чудо банке.чего переживать, уплати.Доходы от депо с лихвой перекроют убыток))
korzviktor20
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Додано: Чет 09 лют, 2023 07:30
Alien написав:
Але мені чомусь ситуація виглядає наразі саме так - ТА щоб зафіксувати курс боргів напередодні росту оф.курсу долара до гривні
Форвард занадто дрібна рибка, щоб заради нього якісь схеми придумувати. Всі депозити там це 0,1%, а валютні ще в 10 раз менші - станом на 01.12.22 128 млн. грн в еквіваленті
https://www.forward-bank.com/about/acti ... l_fond.pdf
. Тобто всього десь 3 млн.$., а тепер ще менше.
Ой+
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