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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 307308309310

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 07:38

  Alien написав:
  Искатель написав:У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%).

Це так зараз. Але є думка, що НБУ так поторопився з ТА для скунса тому, що найближчим часом може буди піднято офіційний курс НБУ. За схожим сценарієм відбувались виплати у Мезі - ТА на початку червня при курсі 29,2549 - основні виплати почались 26.07.2023 тобто після 21.07.2023 , коли було встановлено курс 36,5686.
Хочу помилитись але НБУ нічого так просто ніколи не робить. Того ж скунса якби хотіли могли мочити ще в грудні. Станом на учора нічого такого критичного у діяльності банку не змінилось. Банк виконував платежі своєчасно, в межах лімітів картки працювали стабільно ще сьогодні вранці. По відгукам навіть валюту з рахунків видавав ще на минулому тижні. Чесно кажучи особисто я інших причин ніж можливий ріст курсу долара щоб терміново розпочинати введення ТА саме сьогодні не бачу.
Звичайно ми не знаємо усіх особливостей існуючого нагляду - і можливо 7 лютого було якимось дедлайном для керівництва банку з яким вони не впорались, а сам курс ще стоятиме непохитно і у березні, і у квітні, і у травні. Але мені чомусь ситуація виглядає наразі саме так - ТА щоб зафіксувати курс боргів напередодні росту оф.курсу долара до гривні

Розумію хід Ваших думок. У самого у Мегабанку кілька сотень доларів залишалося, пам'ятаю дуже добре, як там було. Але...навряд чи. По-перше, тут некритична сума валютних депозитів (на відміну від харківського Мегабанку). По-друге, між ними ще була Січ, яку теж терміново вивели з ринку. Тоді нічого не підняли :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 08:02

Искатель не претендую на абсолютну істину. Може й дійсно просто був дедлайн. Втім ваш приклад з Січю з іншої опери. Січ, на відміну Меги зі скунсои не порушувала нормативи і її не обмежували в виконанні активних та пасивних операцій, їй не встановлювали терміни приведення своєї діяльності у відповідність з банківськими нормами. Її просто покарали за неповернення рефінансу. Покарали швидко і показово. В таких випадках не тягнуть час. А з Мегою і скунсом якраз тягнули щонайменше по три місяці. Тому Січ то принципово зовсім інший випадок. Ну а чи має моє припущення сенс перевірити дуже просто - почекаємо пару місяців і усе стане зрозуміло
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:10

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Жаль Коко-карту. Подскажите, в каком банке остался перевод на счёт\IBAN другого банка без комиссии?
onkolog
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:02

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Що сталося з Форвард Банком? Догнала неефективна бізнес-модель
https://finance.liga.net/ua/bank/opinio ... znes-model
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