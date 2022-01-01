Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Alien написав:

Искатель написав: У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%). У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%).

Це так зараз. Але є думка, що НБУ так поторопився з ТА для скунса тому, що найближчим часом може буди піднято офіційний курс НБУ. За схожим сценарієм відбувались виплати у Мезі - ТА на початку червня при курсі 29,2549 - основні виплати почались 26.07.2023 тобто після 21.07.2023 , коли було встановлено курс 36,5686.Хочу помилитись але НБУ нічого так просто ніколи не робить. Того ж скунса якби хотіли могли мочити ще в грудні. Станом на учора нічого такого критичного у діяльності банку не змінилось. Банк виконував платежі своєчасно, в межах лімітів картки працювали стабільно ще сьогодні вранці. По відгукам навіть валюту з рахунків видавав ще на минулому тижні. Чесно кажучи особисто я інших причин ніж можливий ріст курсу долара щоб терміново розпочинати введення ТА саме сьогодні не бачу.Звичайно ми не знаємо усіх особливостей існуючого нагляду - і можливо 7 лютого було якимось дедлайном для керівництва банку з яким вони не впорались, а сам курс ще стоятиме непохитно і у березні, і у квітні, і у травні. Але мені чомусь ситуація виглядає наразі саме так - ТА щоб зафіксувати курс боргів напередодні росту оф.курсу долара до гривні