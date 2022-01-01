Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Искатель написав:У кого валюта, я б радив виводити на Приват і у день зарахування - одразу відкривати конвертаційний. По факту буде розрахунок по 36,5686, а курс Привату (поки що) - 37,45318. Втрати будуть, але мінімальні (менше 2,5%).
Це так зараз. Але є думка, що НБУ так поторопився з ТА для скунса тому, що найближчим часом може буди піднято офіційний курс НБУ. За схожим сценарієм відбувались виплати у Мезі - ТА на початку червня при курсі 29,2549 - основні виплати почались 26.07.2023 тобто після 21.07.2023 , коли було встановлено курс 36,5686. Хочу помилитись але НБУ нічого так просто ніколи не робить. Того ж скунса якби хотіли могли мочити ще в грудні. Станом на учора нічого такого критичного у діяльності банку не змінилось. Банк виконував платежі своєчасно, в межах лімітів картки працювали стабільно ще сьогодні вранці. По відгукам навіть валюту з рахунків видавав ще на минулому тижні. Чесно кажучи особисто я інших причин ніж можливий ріст курсу долара щоб терміново розпочинати введення ТА саме сьогодні не бачу. Звичайно ми не знаємо усіх особливостей існуючого нагляду - і можливо 7 лютого було якимось дедлайном для керівництва банку з яким вони не впорались, а сам курс ще стоятиме непохитно і у березні, і у квітні, і у травні. Але мені чомусь ситуація виглядає наразі саме так - ТА щоб зафіксувати курс боргів напередодні росту оф.курсу долара до гривні
Розумію хід Ваших думок. У самого у Мегабанку кілька сотень доларів залишалося, пам'ятаю дуже добре, як там було. Але...навряд чи. По-перше, тут некритична сума валютних депозитів (на відміну від харківського Мегабанку). По-друге, між ними ще була Січ, яку теж терміново вивели з ринку. Тоді нічого не підняли
Искатель не претендую на абсолютну істину. Може й дійсно просто був дедлайн. Втім ваш приклад з Січю з іншої опери. Січ, на відміну Меги зі скунсои не порушувала нормативи і її не обмежували в виконанні активних та пасивних операцій, їй не встановлювали терміни приведення своєї діяльності у відповідність з банківськими нормами. Її просто покарали за неповернення рефінансу. Покарали швидко і показово. В таких випадках не тягнуть час. А з Мегою і скунсом якраз тягнули щонайменше по три місяці. Тому Січ то принципово зовсім інший випадок. Ну а чи має моє припущення сенс перевірити дуже просто - почекаємо пару місяців і усе стане зрозуміло
emeta написав:Вчера днём отправлял СЭП с карточного счёта, отображался в приложухе как ушедший вроде бы. В другой банк пока не зашли. Непонятно
Ответили в телеге
В даному чаті надати квитанцію не надається можливим. Платіж був успішний та кошти списані з рахунку картки. Рекомендуємо очікувати на зарахування платежу. Ви зможете отримати квитанцію в Особистому кабінеті Forward Online після відновлення роботи. На даний час, система не працює тимчасово з технічних причин. Рекомендуємо скористатись системою пізніше.
В общем средства исчезли Из банка вышли, но на счёт не залетели. У кого тут еще с переводом был вопрос Нашлись?
осталось на дебетке 2т. на днях хотел вывести света не было, а сегодня уже всё. карта оформлена не на меня. у меня телефон с приложухой, а хозяйка за границей и хрен знает когда вернётся. можно что-то сделать или тупо попрощаться с деньгами, кто нить знает-подскажет самое обидное шо чуйка не подвела, пару дней взад погасил кредит в привате остальное хотел кинуть на вр и вырубили свет-инет...
чик якщо у власниці картки є картки та доступ до мобільних застосунків банків ПУМБ, Приват, Укргазбанк або південний (або є відповідний доступ до її кабінетів у вас) то після оголошення фгвфо виплат вона (або ви при наявності у вас доступу) зможе дистанційно у одному з цих банків подати заявку на виплату і отримати кошти на її картку. Якщо доступу немає тоді ой. Треба буде чекати її повернення до України і вже потім особисто звертатись до фонду або до банків які на той момент будуть уповноваженими на здійснення виплат від імені фонду.