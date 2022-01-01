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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 309310311312>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:53

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Проходила мимо банка. Сотрудница сказала, что с понедельника откроются отделения и будут принимать платежи по кредитам. А через пару недель будет известно, через какие банки будут выплачивать деньги.
Насколько информация точная, не знаю, им самим мало известно, но что сказала, передаю.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:41

Alien не совсем так, Сич просто возмутилась, новой процентной ставкой по рефинансу, и отказалась платить проценты, и даже собиралась "схлопывать" схему рефинанса. наказали быстро и очень жестоко. С другой стороны, а нафига повелись на эту пирамиду.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:10

mike64 ну якщо вже бути зовсім точним Січ прострочила платіж по договору і запропонувала заставодержателю звернути стягнення на предмет застави (овдп). Факт не платежу є ознакою неплатоспроможності а при неплатоспроможності НБУ має право застосовувати заходи впливу. Нічого особистого - просто бізнес... Для порівняння скунс включно по день прийняття рішення НБУ про введення ТА 7 лютого фактів неплатежів не допускав, проте порушував нормативи капіталу
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:38

  mike64 написав:а нафига повелись на эту пирамиду
слишком лёгкие деньги текли с дешёвым рефинансом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:40

чик ничего для заграничной хозяйки не меняется.
- прильнуть к ТГ каналу Хфонда и ждать отмашеку на виплату
- позвонить на горячку Привата, идентифицироваться и заказать себе виплату на карту КДВ
- дело 5 минут
- ВСЕ

Все ее явки, пароли и приложухи Форварда уже канули в лету. ВСЕ. крест на Форварде.
Земля ему рижей глиной, за то , какое он гестапо учинял по видаче карт КОКО с их дебильними прозвонами родственникам. Поделом.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  KVV написав:бо тим хто вчора натиснув чарівну кніпочку ПУМБа сьогодні прислала відмову у виплаті.


Тут уже ОДНА ДОБРА ДУША описала алгоритм - Ви нажали кнопочку, ПУМБА все кидає і лізе у реестр по погорільцях, звичайно, наразі Вас там немає , вам отлуп.
Наперед не приймають, тільки по факту виплати і черговості.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

сколько раз говорил всем, шо это гомно и где все защитники, типа оппоненты? ещё и сам вляпался. выводил же всё под 0, а потом пожалел хозяйку из за абонки по карте. добрые дела наказуемы...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:36

чик там до полуторамесяца простоя . Но если кацапідори попрут , то поболее .
невовремя............
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:37

Alien Закон суров, но это закон. Нужно ввести новацию факт неплатежа перед НБУ по обеспеченному рефинансу карается отзывом лицензии- это да, это сурово,а просто невыполнение банком своих обязательств перед клиентом и вкладчиком, это так фигня , банк вообще не обязан отражать этот досадный эпизод на на своих счетах, а клиент должен обращаться в суд и чето доказывать. Собственно практика и баланс банка предполагает возникновение непростых ситуаций между банком и НБУ , для учета данных ситуаций есть и соответствующие балансовые счета просрочкиа (б.с.1317,1327) и это за собой влечет "обнуление" нормативов, разработка мероприятий, перевод бнка на особый контроль и пр., но своя рука владыка
mike64
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:41

mike64 крах Мегі і Сечі сподобил многих пересмотреть свои позиции,
получить свои деньги обратно легким путем и присесть на карусели.
Мега и Сеч многих поманили долгосрочними депо с "неплохими" довоенними процентами,
и то , что они рухнули, для многих неплохо.
Goodman
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