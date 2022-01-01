Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 09 лют, 2023 23:47
mike64 не можу зрозуміти що ви намагаєтесь мені тут довести. Я пояснив іншій людині що виведення з ринку Січі не коректно згадувати в аспекті виведення Мега та Форвард. Це принципово різні випадки. Оцінка дій НБУ по відношенню до Січі мені абсолютно не цікава. Той банк був сам "творцем свого щастя". І після того що вже трапилось ніякими балачками стосовно того правий був НБУ чи ні - ситуацію змінити вже не можливо. RIP!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|