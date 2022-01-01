Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 09 лют, 2023 23:47
mike64 не можу зрозуміти що ви намагаєтесь мені тут довести. Я пояснив іншій людині що виведення з ринку Січі не коректно згадувати в аспекті виведення Мега та Форвард. Це принципово різні випадки. Оцінка дій НБУ по відношенню до Січі мені абсолютно не цікава. Той банк був сам "творцем свого щастя". І після того що вже трапилось ніякими балачками стосовно того правий був НБУ чи ні - ситуацію змінити вже не можливо. RIP!
Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:12
У кого прислали отлуп, можно повторить недельки через 2. Главное: это работает. И потом с ПУМБа проще вывести куда угодно, чем с Привата, куда надо идти лично и снимать налом, т.к. с карты - с комиссией.
Впрочем, каждый из экстремалов, оставшихся в Форварде до последнего, может выбрать свой "путь самурая"...
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