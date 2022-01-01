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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 309310311312

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:47

mike64 не можу зрозуміти що ви намагаєтесь мені тут довести. Я пояснив іншій людині що виведення з ринку Січі не коректно згадувати в аспекті виведення Мега та Форвард. Це принципово різні випадки. Оцінка дій НБУ по відношенню до Січі мені абсолютно не цікава. Той банк був сам "творцем свого щастя". І після того що вже трапилось ніякими балачками стосовно того правий був НБУ чи ні - ситуацію змінити вже не можливо. RIP!
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:12

  Goodman написав:
  KVV написав:бо тим хто вчора натиснув чарівну кніпочку ПУМБа сьогодні прислала відмову у виплаті.


Тут уже ОДНА ДОБРА ДУША описала алгоритм - Ви нажали кнопочку, ПУМБА все кидає і лізе у реестр по погорільцях, звичайно, наразі Вас там немає , вам отлуп.
Наперед не приймають, тільки по факту виплати і черговості.

У кого прислали отлуп, можно повторить недельки через 2. Главное: это работает. И потом с ПУМБа проще вывести куда угодно, чем с Привата, куда надо идти лично и снимать налом, т.к. с карты - с комиссией.
Впрочем, каждый из экстремалов, оставшихся в Форварде до последнего, может выбрать свой "путь самурая"...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:28

  Искатель написав:
  Goodman написав:
  KVV написав:бо тим хто вчора натиснув чарівну кніпочку ПУМБа сьогодні прислала відмову у виплаті.


Тут уже ОДНА ДОБРА ДУША описала алгоритм - Ви нажали кнопочку, ПУМБА все кидає і лізе у реестр по погорільцях, звичайно, наразі Вас там немає , вам отлуп.
Наперед не приймають, тільки по факту виплати і черговості.

У кого прислали отлуп, можно повторить недельки через 2. Главное: это работает. И потом с ПУМБа проще вывести куда угодно, чем с Привата, куда надо идти лично и снимать налом, т.к. с карты - с комиссией.
Впрочем, каждый из экстремалов, оставшихся в Форварде до последнего, может выбрать свой "путь самурая"...

Нужно попросить бросить деньги на пенсионную или зарплатную карту. Тогда все без комиссии. С универсальной карты снятие с комиссией.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:39

  Искатель написав:У кого прислали отлуп, можно повторить недельки через 2. Главное: это работает. И потом с ПУМБа проще вывести куда угодно, чем с Привата, куда надо идти лично и снимать налом, т.к. с карты - с комиссией.
Впрочем, каждый из экстремалов, оставшихся в Форварде до последнего, может выбрать свой "путь самурая"...

Пумба як варіант підходить для невеликих сум, але якщо вклад був під довоєнний фонд то у пумби нема безкоштовного сепа та р2р мають певні ліміти (та і дві сотні тисяч ганяти по р2р така собі ідея) - як на мене то краще вже по 100к налом зняти і перекласти на конверт а отже кеди що в приваті що у пумбі при великій сумі вкладу знадобляться.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:43

  nord написав:
  Искатель написав:У кого прислали отлуп, можно повторить недельки через 2. Главное: это работает. И потом с ПУМБа проще вывести куда угодно, чем с Привата, куда надо идти лично и снимать налом, т.к. с карты - с комиссией.
Впрочем, каждый из экстремалов, оставшихся в Форварде до последнего, может выбрать свой "путь самурая"...

Нужно попросить бросить деньги на пенсионную или зарплатную карту. Тогда все без комиссии. С универсальной карты снятие с комиссией.

Искатель не про ті комісії писав. У його дописі малось на увазі подальше виведення без комісії коштів без відвідання банку чи банкомату. У пумби безкомісійний безготівковий вихід є - через р2р. У привату по суті прямого безкомісійного і безготівкового виходу наразі немає (є стежина але вона для невеликих щомісячних сум). Хоча ви пишете про пенсійні/ зарплатні картки в приваті - не знаю точно як там з безкоштовними сепами та р2р - мені здавалось у приваті усі картки на безготівковий вихід окомішені. Хоча в такому конкретному випадку можу і помилятись. Втім такі картки є явно не в усіх - наприклад в мене нема жодного родича який би отримував заробітну плату чи пенсію на картку #зеленоголайна
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:26

  Alien написав:У привату по суті прямого безкомісійного і безготівкового виходу наразі немає (є стежина але вона для невеликих щомісячних сум).

А хіба сеп у зелених не 3 грн? На сумах це і комісом не назвеш
ВАМ
 
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