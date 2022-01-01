Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

andreyiskra ничего не менялось, хотим больше - гоу ту касса.
возможно нужно заказать. Предзакази отлично работают.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:58
andreyiskra ничего не менялось, хотим больше - гоу ту касса.
возможно нужно заказать. Предзакази отлично работают.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:01
Goodman
я как проезжаю мимо отделения, так постоянно вижу толпу бабок перед входом. пропадает всякое желание идти в кассу за деньгами.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:08
Ви висмикнули мою фразу з контексту. Людина писала що з пенсійної чи зарплатної картки не буде комісу. При знятті готівки це зрозуміло - його не буде при знятті з будь якої кдв. Але початково мова велась (ще Искателем) про відсутність комісу саме за безготівкові операції. Такий коміс по звичним КДВ є, по зарплатним чи пенсійним - я не знаю. Бо таких карток ніколи не мав.
Щодо того що якщо таких карток немає то це не значить що людина нічого з привату не отримує - ви мабуть здивуєтесь але є такі люди. Що давно в приваті нічого не отримують. Наприклад в мене з карток привату лишилась валютна КДВ термін дії якої добігає наступного літа. Я не отримую у приваті нічого вже щонайменше 4 роки.
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